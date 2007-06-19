🔥«Спартак» объявил об уходе Глушакова

Полузащитник Денис Глушаков покинул «Спартак».

Московский клуб подтвердил, что контракт с 32-летним хавбеком расторгнут по соглашению сторон.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В общей сложности полузащитник провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

С осени прошлого года хавбек неоднократно подвергался критике и оскорблениям со стороны фанатов, которые считали, что поведение и определенные поступки игрока привели к увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера.

Ранее стало известно, что Глушаков за досрочное расторжение контракта получит 100 миллионов рублей.