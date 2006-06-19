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Боккетти покинет «Спартак»

Теги Спартак Дмитрий Комбаров Леонид Федун Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Зе Луиш Чемпионат.com Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти покинет клуб, а также рассказал о ситуации с форвардом Зе Луишем.

– Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.

– Кто уходит кроме Глушакова?

– Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, еще Зе Луиш, если будет хорошее предложение.

– По «железным» – это досрочное расторжение?

– Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже, – сказал Федун. 

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