Реклама 18+
Реклама 18+

Количество дел об употреблении допинга спортсменами из Чувашии будет увеличено с 33 до 70

Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Юрий Ганус Легкая атлетика

Количество дел об употреблении допинга спортсменами из Чувашии будет увеличено с 33 до 70, сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. 

Ранее отдел расследований РУСАДА сообщил, что в период с июня 2017 по июнь 2019 года провел серию мероприятий в спортивном училище Чувашии. 

Было опрошено более 140 человек и выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.

«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй», – заявил Ганус.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться