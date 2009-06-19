Количество дел об употреблении допинга спортсменами из Чувашии будет увеличено с 33 до 70, сообщил глава Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус.

Ранее отдел расследований РУСАДА сообщил, что в период с июня 2017 по июнь 2019 года провел серию мероприятий в спортивном училище Чувашии.

Было опрошено более 140 человек и выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.

«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй», – заявил Ганус.