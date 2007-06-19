Тарасов покинет «Локомотив» 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что полузащитник Дмитрий Тарасов в июле покинет московский клуб.

Контракт 32-летнего хавбека с «Локомотивом» действует до 30 июня.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду.

Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – сказал Семин.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года, в его составе он выиграл чемпионат России и стал трехкратным обладателем Кубка России.