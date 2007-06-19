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ЧМ-2019 по боксу в России не будет отбором к Олимпиаде-2020. МОК проведет свои квалификационные турниры

Теги AIBA МОК чемпионат мира Олимпиада-2020 чемпионат мира жен Бокс/MMA/UFC

Мужской и женский чемпионаты мира-2019 по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпиаде-2020 в Токио.

Новый формат квалификации боксерского турнира представил МОК.

Ранее МОК лишил статуса Международную ассоциацию бокса (AIBA). МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на Играх в Токио. 

По новому формату квалификации, отбор на Игры будет проводиться на континентальных квалификационных турнирах, а также Всемирном квалификационном турнире.

Соревнования проведут с января по май 2020 года. Места и даты проведения будут объявлены позже.

Мужской ЧМ по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, женский – с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.

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