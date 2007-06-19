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ЦСКА будет платить «Эвертону» за Влашича траншами в течение нескольких лет

Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия Роман Бабаев Никола Влашич деньги Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился подробностями выкупа полузащитника Николы Влашича у «Эвертона».

– Как шли переговоры по Влашичу?

– Непросто, но нам не в первый раз приходится сталкиваться с трудностями. Рады, что удалось их преодолеть.

На Николу претендовало сразу несколько хороших европейских клубов, один из них – участник Лиги чемпионов.

Рады, что он сделал выбор в пользу ЦСКА. Он не первый, кто в такой ситуации предпочитает нашу команду другим. И благодарим «Эвертон» за конструктивный договор.

– Эта покупка получилась сильно затратной для ЦСКА?

– Коммерческие условия мы не разглашаем. Но трансфер серьезный, в том числе и с финансовой точки зрения. Хорошо, что удалось конструктивно договориться с «Эвертоном».

Кроме того, Влашич – футболист, который принесет пользу нашей команде. Мы верим, что эти деньги окупятся.

– Конструктивно – это разделили оплату на несколько траншей в течение несколько лет?

– Да. Но не могу говорить о деталях трансфера, иначе нарушу договор. Могу только сказать, что на существенный срок, – сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 12 миллионов фунтов.

Прошлый сезон Влашич отыграл в ЦСКА на правах аренды, провел 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

ЦСКА выкупил Влашича и подписал с ним 5-летний контракт

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