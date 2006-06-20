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Аргентина на последнем месте в группе после двух туров Кубка Америки

Теги Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Сборная Аргентины неубедительно провела первые матчи на Кубке Америки.

Команда тренера Лионеля Скалони потерпела поражение от Колумбии (0:2) и сыграла вничью с Парагваем (1:1).

По итогам двух туров «альбиселесте» на последнем месте в своей группе. У аргентинцев одно очко, как и у сборной Катара, но у азиатской команды лучше разница мячей.

В заключительном туре Аргентина и Катар сыграют между собой 23 июня. Параллельно пройдет матч Колумбия – Парагвай.

В групповом этапе турнира участвуют 12 сборных. В 1/4 финала Кубка Америки выйдут все команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также две лучшие из числа занявших третьи места.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси пока совершил одно результативное действие на турнире. В матче с парагвайцами нападающий реализовал пенальти.

Таблицы и статистика Кубка Америки

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