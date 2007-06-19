🌼Глушаков и Комбаров ушли из «Спартака», ЦСКА выкупил Влашича, «Боруссия» вернула Хуммельса. Трансферный дайджест Sports.ru💰

1. День, которого очень ждали, настал. Глушаков покинул «Спартак» и сказал: «Я ухожу ради «Спартака» и мечтаю вернуться обратно». За ним последовал Дмитрий Комбаров. ОПГ «Ромашка» растеряла лепестки, но может возродиться в «Сочи».

Кстати, и Боккетти уйдет из «Спартака». А Кононов настаивает на трансфере Мирзова, Ломовицкого при этом могут отдать в аренду. Ну а Федун рассказал о революции в «Спартаке».

2. ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним 5-летний контракт. Гинер – гений, а хорват «счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом».

3. Операция «Спасти Неймара». Форвард сказал президенту «ПСЖ»: «Я хочу вернуться домой – в «Барселону». «Париж» оценивает игрока в 300 миллионов евро. Месси попросил Бартомеу вернуть бразильца, другие игроки «Барселоны» – «за». Главное по теме, в которой фигурирует и «Реал».

4. «Боруссия» приобрела Хуммельса у «Баварии» за 38 млн евро. В Дортмунде о трансфере объявили эмодзи-шмелем🐝.

5. «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца. Он будет получать в Москве 1 млн евро в год.

6. Экс-тренер «Сампдории» Джампаоло возглавил «Милан». В Генуе он за три сезона не поднимался выше 9-го места.

7. Тарасов уходит из «Локомотива». Семин подтвердил, что игрок ищет новую команду.

8. Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам. Команду возглавил его верный ассистент Роберт Морено.

9. «Зенит» возобновил интерес к Кудряшову. Еще один игрок сборной России в Санкт-Петербурге?

10. «Ман Сити» готов предложить «Наполи» 95 млн евро за Кулибали, а «ПСЖ» – 55 млн евро за Аллана (игроку – 6 млн евро в год). Неаполитанцы хотят объявить о трансфере Хамеса 20 июня – в день презентации Сарри в «Ювентусе». Тонкий ход от Де Лаурентиса. Еще клубу нужен хавбек «Фулхэма» Сери, брат Инсинье – нет, его продали в «Беневенто».

11. Шюррле может перейти в один из московских клубов. Уж не «Динамо» ли нацелилось на чемпиона мира? У бело-голубых Рауш хочет вернуться в Германию. Есть возможность соблюсти баланс немцев в клубе.

12. «Реал» представил Ферлана Менди. Да, он тоже поцеловал эмблему клуба :) В своей речи новичок говорил о Зидане, Марсело и величии клуба.

13. Еще немного новостей. «Эвертон» договорился с «Барселоной» о выкупе Андре Гомеша за 22 млн фунтов. «Ювентус хочет 60 млн евро за Канселу, «Ман Сити» пытался включить в сделку Данило.

«Кэп», «русский Джеррард» и «фантастическая тварь». Глушаков – легенда «Спартака»