Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений.

63-летний француз был задержан во вторник в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.

По словам Платини, его допрашивали сразу по нескольким турнирам, включая Евро-2016, ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Также следователи задавали ему вопросы о «ПСЖ», который в 2011 году приобрели бизнесмены из Катара.

«Я приехал, а меня тут же взяли под стражу. Это неприятно. Неприятно, учитывая все то, что я сделал. Но они делали свою работу, а мы постарались ответить на все вопросы.

Продолжалось все долго, но, учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло.

Я вообще не имею никакого отношения ко всем этим делам. Вы знаете, что это старая история, мы это объясняли.

Я очень прозрачно объяснял все во всех газетах. Вот и все, дело идет, они расследуют, ищут», – заявил Платини.

По словам адвоката француза Уильяма Бурдона, в данной истории «много шума из ничего». Он заявил, что Платини ни в чем не подозревают, и для них это дело закрыто.

Вместе с Платини накануне задержали Софи Дион, экс-советника бывшего президента Франции Николя Саркози. Генерального секретаря администрации экс-президента Клода Геана допросили, но не задержали.

Платини за несколько дней до выборов хозяина ЧМ-2022 встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе Саркози.

Также полицию интересовал прием, организованный 23 ноября 2010 года в Елисейском дворце. На нем присутствовали Николя Саркози, Мишель Платини, нынешний эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, а также тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел страны Хамад бен Джасим. Дион и Геан, задержанные вместе с Платини, также посетили мероприятие.

Ранее Платини признавался, что проголосовал за Катар 2 декабря 2010 года на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Француз уже давал показания по этому делу в декабре 2017-го.

Платини отпустили. Его целый день допрашивали о ЧМ в Катаре