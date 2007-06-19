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Игроки «Барселоны» выступили за возвращение Неймара

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону».

Раздевалка каталонской команды выступила за возвращение бразильца, сообщает Diario Sport. Лионель Месси – один из футболистов, который больше всего хотел бы, чтобы трансфер 27-летнего форварда состоялся.

Многие из футболистов «Барселоны» даже связывались с Неймаром в последние дни, чтобы призвать вернуться, спросить о новостях в медиа и ​​о комментариях владельца «ПСЖ».

«Мы все можем ошибаться. Неймар знает, что сделал. Он был счастлив здесь и хочет снова обрести счастье», – сказал источник в клубе.

Противоположную позицию игроки «Барселоны» ранее заняли по форварду «Атлетико» Антуану Гризманну. Футболисты дали понять руководству, что не будут рады трансферу француза. Гризманна такое отношение расстроило.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

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