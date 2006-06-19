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Денис Глушаков: «Я ухожу ради «Спартака» и мечтаю вернуться обратно»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики видео Денис Глушаков Футбол

Полузащитник Денис Глушаков, покинувший сегодня «Спартак», обратился к болельщикам команды.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать «до свидания». Не хочу с вами прощаться, так как моя мечта – вернуться обратно в «Спартак». В качестве тренера, менеджера, не знаю, кем, может и игроком еще вернусь.

Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо, что были все эти годы с командой, с коллективом.

Мы праздновали вместе – это были незабываемые минуты, мгновенья чемпионского сезона.

Я ухожу ради «Спартака». Понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. Для меня «Спартак» важнее того, что со мной будет в дальнейшем.

Я не пропаду, я буду играть в футбол. Не знаю, где, в какой команде… Но для обеих сторон это будет лучше всего.

Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за проведенные вместе годы, сотрудников базы, руководство клуба за доверие, за то, что верили в меня, были со мной на одной волне.

Все делали для команды, когда я что-то требовал или просил. Мне ни за что не стыдно. Я вас очень сильно люблю. Берегите «Спартак». Один за всех, все за одного. Красно-белая семья – удачи!» – сказал Глушаков.

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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