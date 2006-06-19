Джампаоло возглавил «Милан»

Марко Джампаоло назначен главным тренером «Милана».

51-летний специалист подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Зарплата тренера, как сообщалось, составит 2 миллиона евро в год. В должность он вступит с 1 июля.

Джампаоло тренировал «Сампдорию» три сезона. Команда дважды занимала десятое место, а в минувшем сезоне стала девятой в Серии А. До этого тренер работал в «Эмполи».

Как Марко Джампаоло превратил «Эмполи» в главную сенсацию чемпионата Италии