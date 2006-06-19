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Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор «Локомотива» в Австрию»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Мурило Серкейра Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды Мурило не поедет с командой на первый сбор в Австрию.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания.

Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», — сказал Семин.

«Локомотив» во вторник объявил о переходе защитника из «Крузейро», приблизительная сумма трансфера  2,5 млн евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Сбор «железнодорожников» в австрийском городе Бад Кляйнкирххайм пройдет с 20 июня по 4 июля.

Юрий Семин: «Плохо знаю Мурило, сложно говорить о его качествах»

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