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НХЛ. Василевский впервые стал лучшим вратарем сезона

Теги рейтинги Айлендерс Тампа-Бэй Даллас НХЛ Бен Бишоп Робин Ленер Андрей Василевский Хоккей

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона.

24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.

На награду также претендовали Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс».

Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.

Статистику Андрея Василевского можно посмотреть здесь.

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