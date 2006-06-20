НХЛ. Василевский впервые стал лучшим вратарем сезона

Вратарь Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона.

24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю .

На награду также претендовали Бен Бишоп из и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс».

Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.

Статистику Андрея Василевского можно посмотреть здесь.