НХЛ. Василевский впервые стал лучшим вратарем сезона

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона.
24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.
На награду также претендовали Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс».
Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.
Статистику Андрея Василевского можно посмотреть здесь.