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Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара. «Барса» думает, как включить в сделку Гризманна

Теги ПСЖ Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» изучает возможность возвращения в команду нападающего Неймара.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси попросил президента клуба Жозепа Бартомеу подписать бразильца.

Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Руководство каталонцев в числе вариантов рассматривает включение в сделку форварда Антуана Гризманна, который на данный момент остается игроком «Атлетико», но в ближайшее время клуб покинет. В «Барселоне» размышляют, как осуществить подобную сделку.

По данным El Mundo, «Барса» тайно согласовала личный контракт с французом еще в марте, стороны планировали заключить договор после 1 июля.

В руководстве «Барселоны» знают, что игроки команды против приобретения Гризманна. Однако многое зависит от решения самого 28-летнего форварда, захочет ли он переходить в «ПСЖ».

Также «Барселона» потребует от Неймара пойти на понижение зарплаты – в Париже бразилец получает примерно 36,8 млн евро за сезон.

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