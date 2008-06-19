Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара. «Барса» думает, как включить в сделку Гризманна

изучает возможность возвращения в команду нападающего Неймара.

Капитан сине-гранатовых попросил президента клуба Жозепа Бартомеу подписать бразильца.

Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в за 222 миллиона евро.

Руководство каталонцев в числе вариантов рассматривает включение в сделку форварда Антуана Гризманна, который на данный момент остается игроком , но в ближайшее время клуб покинет. В «Барселоне» размышляют, как осуществить подобную сделку.

По данным El Mundo, «Барса» тайно согласовала личный контракт с французом еще в марте, стороны планировали заключить договор после 1 июля.

В руководстве «Барселоны» знают, что игроки команды против приобретения Гризманна. Однако многое зависит от решения самого 28-летнего форварда, захочет ли он переходить в «ПСЖ».

Также «Барселона» потребует от пойти на понижение зарплаты – в Париже бразилец получает примерно 36,8 млн евро за сезон.