Сарри возглавил «Ювентус», Погба ждет новый вызов, погиб 17-летний российский биатлонист и другие новости утра

1. Маурицио Сарри покинул «Челси» и подписал 3-летний контракт с «Ювентусом». Итальянец очень хотел вернуться на родину. Фанаты «Наполи» не оценили выбор тренера.

«Челси» теперь намерен пригласить Фрэнка Лэмпарда – Роман Абрамович даже пообещал ему не увольнять первые два года.

2. В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев. Возможная причина – остановка сердца. Следственный комитет начал проверку.

3. Поль Погба уже прямым текстом говорит, что хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Француза намерен подписать «Реал», но в его возвращении заинтересован и «Ювентус».

4. «ПСЖ» готов продать Неймара в это межсезонье, но только если получит очень выгодное предложение.

5. В волейбольной Лиге наций сборная России проиграла Ирану в трех сетах.

6. На Кубке Америки сборная Катара отыгралась с 0:2 в игре с Парагваем, а Уругвай разгромил Эквадор.

7. ГИБДД Удмуртии продолжает административное расследование по видео с Алиной Загитовой за рулем.

8. Победителем «24 часа Ле-Мана» стал экипаж «Тойоты» в составе Буэми, Накадзимы и Алонсо, «СМП» Петрова, Алешина и Вандорна – на третьем месте.

9. «Зенит» расстается с Юрием Лодыгиным – контракт с вратарем продлен не будет. Есть и усиление – из «Оренбурга» переходит хавбек Алексей Сутормин.

10. Склон у «Волгоград-Арены» размыло из-за сильного дождя. Год назад мы уже подобное видели.

11. Россиянин Сергей Шубенков победил в беге на дистанции 110 метров с барьерами на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

12. Мария Шарапова в своем первом матче за 4,5 месяца сыграет Викторией Кужмовой.

13. Представлен новый мяч английской премьер-лиги. Красивый, с розовеньким.

Цитаты дня

«Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему нет?». Дмитрий Булыкин рвется к власти.

«Старшак взял метлу, на ее конец – презерватив. И каждому засовывал в задницу». Ярослав Алексеев о вечеринках в канадских хоккейных лигах.

«Больше не потерплю суперзвездного поведения. Кому не нравится – чао, двери открыты». У президента «ПСЖ» лопнуло терпение.