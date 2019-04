Мбаппе удалили на 118-й минуте финала Кубка Франции за удар шипами по колену да Сильвы

Форвард «ПСЖ» получил красную карточку в финальном матче Кубка Франции против (2:2, по пенальти 5:6).

На 118-й минуте 20-летний игрок потерял мяч и шипами ударил по колену защитника соперников Дамьена да Сильву. За это он был удален с поля.

Таким образом, Мбаппе не смог принять участие в серии пенальти, которую парижане проиграли.

Video of the Mbappe red card. It gets worse the more you see it... #SRFCPSG pic.twitter.com/ACoCvDkFhU