Штоффельсхаус о возможном назначении в «МЮ»: «Очень лестно, что меня связывают с таким клубом»

Эрик Штоффельсхаус прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором .

«Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как« Манчестер Юнайтед».

Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово.

Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом», – сказал Штоффельсхаус.

До этого немецкий специалист работал в на должности спортивного директора. Он покинул московский клуб в декабре прошлого года.

Штоффельсхаус в «Локомотиве»: гонял на «Ягуаре», общался только с Геркусом, Семин называл его «этот»