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    Штоффельсхаус о возможном назначении в «МЮ»: «Очень лестно, что меня связывают с таким клубом»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик Штоффельсхаус Футбол

    Эрик Штоффельсхаус прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед».

    «Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как« Манчестер Юнайтед».

    Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово.

    Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом», – сказал Штоффельсхаус.

    До этого немецкий специалист работал в «Локомотиве» на должности спортивного директора. Он покинул московский клуб в декабре прошлого года.

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