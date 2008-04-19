Штоффельсхаус о возможном назначении в «МЮ»: «Очень лестно, что меня связывают с таким клубом»

Эрик Штоффельсхаус прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед».
«Очень лестно то, что меня связывают с работой в таком клубе, как« Манчестер Юнайтед».
Работать в Англии было бы честью, помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово.
Я обращаю внимание на все аспекты, необходимые клубу для управления спортивным отделом», – сказал Штоффельсхаус.
До этого немецкий специалист работал в «Локомотиве» на должности спортивного директора. Он покинул московский клуб в декабре прошлого года.
Штоффельсхаус в «Локомотиве»: гонял на «Ягуаре», общался только с Геркусом, Семин называл его «этот»