«ПСЖ» о пожаре в соборе Парижской Богоматери: «Ужасающие кадры»

отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Ужасающие кадры собора Нотр-Дам. Один из самых красивых памятников нашего города в огне.

Мужества всем, кто мобилизован для тушения пожара», – гласит запись в твиттере .

Собор Нотр-Дам начали строить в 1163 году, а закончили в 1345-м. Это один из символов Парижа.

Пожар, начавшийся в 19:50 по московскому времени, предположительно, случился в результате нарушений во время ремонтных работ.

По информации министра внутренних дел Франции, в борьбе с огнем заняты более 400 пожарных. На это время в соборе была запланирована месса, но людей эвакуировали, никто не пострадал.

Часть центрального шпиля разрушена в результате пожара, также рухнула крыша. Прокурор Парижа открыл расследование.

Today humanity lost a priceless monument. For more than 800 years, it survived revolution, plague and world war. It inspired artists and authors like Victor Hugo and enchanted millions of tourists and today Notre Dame de Paris burns 😔 #NotreDame pic.twitter.com/f45S0dJ2s8