Голкипер «Хайдука» Летица, которым интересуется «Реал», забил гол в чемпионате Хорватии на 96-й минуте

Вратарь Карло Летица принес победу своей команде в матче 25-го тура чемпионата Хорватии против 1961» (3:2).

21-летний голкипер забил после розыгрыша стандарта на 96-й минуте встречи.

идет вторым и на 6 очков отстает от лидирующего в лиге загребского «Динамо».

Летица в нынешнем сезоне провел 11 матчей за «Хайдук» и пропустил 4 гола. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала».

Подробную статистику выступлений вратаря смотрите здесь.

21 years old. 2 meters tall. Karlo Letica – Real Madrid’s target.

With that age, that height and this ability to score – I’m on board.pic.twitter.com/SP9lvFnDQs