AS: ПСЖ готов продать Неймара за 400 млн евро

Представители мадридского Реала несколько недель назад были в Париже, где обсудили возможный трансфер Неймара.

Неймар – главная цель мадридского Реала на следующее трансферное окно и «бланкос» уже знают стоимость футболиста.

Президент клуба ПСЖ Насер Аль-Хелаифи не намереж расставаться с Неймаром, однако предложение в 400 миллионов евро может изменить его мнение. Об этом сообщает AS.

На встрече в Париже, представители Реала дали понять отцу и агенту игрока, что они очень заинтересованы в приобретении Неймара и готовы выложить за него требуемую сумму.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Неймар разочаровался в своем переходе в ПСЖ и хочет вернуться в Барселону.