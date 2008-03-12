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    AS: ПСЖ готов продать Неймара за 400 млн евро

    Теги ПСЖ Реал Мадрид возможные трансферы Неймар

    Представители мадридского Реала несколько недель назад были в Париже, где обсудили возможный трансфер Неймара.

    Неймар – главная цель мадридского Реала на следующее трансферное окно и «бланкос» уже знают стоимость футболиста.

    Президент клуба ПСЖ Насер Аль-Хелаифи не намереж расставаться с Неймаром, однако предложение в 400 миллионов евро может изменить его мнение. Об этом сообщает AS.

    На встрече в Париже, представители Реала дали понять отцу и агенту игрока, что они очень заинтересованы в приобретении Неймара и готовы выложить за него требуемую сумму.

    Накануне в СМИ появилась информация о том, что Неймар разочаровался в своем переходе в ПСЖ и хочет вернуться в Барселону.

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