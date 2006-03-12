Сиваков: после матча «Амкара» с тульским «Арсеналом» чувствуем себя дураками

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков прокомментировал извинения руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского за работу арбитра Михаила Вилкова на матче 22-го тура РФПЛ, в котором пермская команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:2).

У Сивакова спросили: «Глава судейского корпуса Андрей Будогосский извинился перед «Амкаром» за судейство Михаила Вилкова. Что при этом чувствует Михаил Сиваков?»

«Ничего. Дураками себя чувствуем. Домашнюю игру переносят в другой город, когда поле в Перми ничем не хуже, и погода точно такая же. Приезжаешь проводить домашнюю игру на выезд и сталкиваешься с таким судейством. Если уж Будогосский даёт Вилкову такую оценку, то явно были допущены ошибки, которые повлияли на исход этой встречи. Но только нам от этого не легче», — сказал Сиваков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.