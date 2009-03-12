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    Моуриньо снова пнул бутылку с водой

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью

    Во время гостевого матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», главный тренер гостей Жозе Моуриньо пнул бутылку с водой. Инцидент был зафиксирован резервным арбитром Ли Мейсоном, сообщает Manchester Evening News.

    По ходу прошлого сезона Жозе получил одноматчевую дисквалификацию за то что ударил бутылку с водой во время матча с «Вест Хэм Юнайтед», однако в этот раз он, возможно, избежит наказания, так как сразу же извинился перед болельщиками «Кристал Пэласа» в чью сторону полетела бутылка.

    «Бутылка была пустая. Я был расстроен ходом матча, зато повеселил людей, сидящих позади меня. Возможно я им нравлюсь, потому не устаю повторять, что у «Кристал Пэлас» прекрасный стадион и превосходные болельщики» — сказал Моуриньо в после матчевом интервью.

    В прошлом сезоне ФА обвинила Моуринью, так как он, согласно заключению, «агрессивно пнул бутылку с водой и подверг опасности находящихся вокруг людей, вне зависимости от мотивации данного поступка».

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