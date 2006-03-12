Канте: «Челси» необходимо победить «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 4 марта.

«Все знают, что этот матч крайне важен для нас после того, что случилось во время встречи с «Манчестер Юнайтед». На данный момент мы вылетели из первой четвёрки, но мы усиленно готовились к этому поединку и намерены выйти на поле в матче с «Манчестер Сити» и победить.

Мы все знаем, что «Сити» проводит отличный сезон, они играют замечательно, однако у нас в команде есть классные игроки, которые могут доставить им немало проблем. Нам необходимо просто выйти на поле и постараться победить, потому что нам нужны очки», – приводит слова Канте официальный сайт «Челси».