Сегодня нападающий Криштиану Роналду отмечает день рождения.

Роналду исполнилось 33 года. Португалец поблагодарил всех за поздравления, опубликовав фотографию в твиттере.

Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы», чемпион Европы 2016 года и четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages pic.twitter.com/YUJGDZCsAe