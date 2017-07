Неймар покинул тренировку «Барселоны» после ссоры с Семеду

Во время тренировки «Барселоны» в Майами накануне матча с в рамках International Champions Cup произошла стычка между нападающим Неймаром и защитником .

Во время выполнения командных упражнений мяч оказался у Неймара, Семеду попытался вступить в отбор. Форварду что-то сильно не понравилось, случилась ссора.

Хавьер Маскерано вмешался, чтобы предотвратить драку. Серхио Бускетс держал Неймара, который продолжал что-то кричать Семеду. В итоге нападающий бросил тренировочную манишку на землю, ушел с поля и уехал с тренировочного комплекса.

VIDEO: Angry Neymar after fight with Semedo during the training session. [Daily Mail] pic.twitter.com/o1x6rAN7Mb