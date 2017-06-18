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    Тренер «Уэски» головой ударил игрока, недовольного заменой

    Теги Хетафе Давид Лопес происшествия видео Д2 Испания Хуан Антонио Анкела Уэска

    Тренер «Уэски» Хуан Антонио Анкела устроил стычку с хавбеком своей команды Давидом Лопесом во время матча с «Хетафе» (0:3).

    34-летний хавбек был сильно недоволен заменой на 55-й минуте и высказал свое недовольство тренеру. Анкела ответил на слова игрока, после чего ударил его головой, между ними возникла стычка на скамейке запасных. Сотрудники тренерского штаба разняли игрока и тренера.

    «Игроки думают, что могут говорить, что им вздумается. Он упрекнул меня, а я упрекнул его. Это нормально для футбола. Это не первый и не последний раз, когда такое происходит в футболе.

    Они считают, что тренеры должны молчать, а игроки могут говорить, что им вздумается. Уважение должно быть взаимным», – рассказал Анкела после матча.

    «Уэска» уступила «Хетафе» по сумме двух игр. Арагонская команда не смогла выйти в примеру.

     

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