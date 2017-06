Тренер «Уэски» головой ударил игрока, недовольного заменой

Тренер «Уэски» Хуан Антонио Анкела устроил стычку с хавбеком своей команды во время матча с «Хетафе» (0:3).

34-летний хавбек был сильно недоволен заменой на 55-й минуте и высказал свое недовольство тренеру. Анкела ответил на слова игрока, после чего ударил его головой, между ними возникла стычка на скамейке запасных. Сотрудники тренерского штаба разняли игрока и тренера.

«Игроки думают, что могут говорить, что им вздумается. Он упрекнул меня, а я упрекнул его. Это нормально для футбола. Это не первый и не последний раз, когда такое происходит в футболе.

Они считают, что тренеры должны молчать, а игроки могут говорить, что им вздумается. Уважение должно быть взаимным», – рассказал Анкела после матча.

«Уэска» уступила «Хетафе» по сумме двух игр. Арагонская команда не смогла выйти в примеру.

MADNESS IN SPAIN 🇪🇸🇪🇸🇪🇸



Huesca coach Anquela headbutts his own player, David Lopez, after he was subbed v Getafepic.twitter.com/fV6TjhGygz