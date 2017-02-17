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    Калачев и Ачимпонг включены в символическую сборную Лиги Европы

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    УЕФА представил символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    В состав команды был включен полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который в игре с пражской «Спартой» (4:0) отметился голевой передачей.

    Также в состав попал полузащитник «Андерлехта», оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:0).

    Символическая сборная Лиги Европы: Онана, Калачев, Хеведес, Чюрюксу, Тузар, Бернардески, Миличевич, Ачимпонг, Ибрагимович, Джеко, Ляказетт.

     

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