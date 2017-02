Калачев и Ачимпонг включены в символическую сборную Лиги Европы

УЕФА представил символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала .

В состав команды был включен полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который в игре с пражской «Спартой» (4:0) отметился голевой передачей.

Также в состав попал полузащитник «Андерлехта», оформивший дубль в матче с (2:0).

Символическая сборная Лиги Европы: Онана, Калачев, Хеведес, Чюрюксу, Тузар, Бернардески, Миличевич, Ачимпонг, , Джеко, Ляказетт.

Introducing the #UEL Team of the Week...

Lacazette, Ibrahimovic & Džeko – what a strikeforce! 💪 pic.twitter.com/juTtoW5M5n