Калачев и Ачимпонг включены в символическую сборную Лиги Европы
УЕФА представил символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В состав команды был включен полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, который в игре с пражской «Спартой» (4:0) отметился голевой передачей.
Также в состав попал полузащитник «Андерлехта», оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:0).
Символическая сборная Лиги Европы: Онана, Калачев, Хеведес, Чюрюксу, Тузар, Бернардески, Миличевич, Ачимпонг, Ибрагимович, Джеко, Ляказетт.
Introducing the #UEL Team of the Week...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 февраля 2017 г.
Lacazette, Ibrahimovic & Džeko – what a strikeforce! 💪 pic.twitter.com/juTtoW5M5n
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