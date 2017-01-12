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    «Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косьельни и Кокленом

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Франсис Коклен Лоран Косьельни Оливье Жиру

    «Арсенал» объявил о подписании долгосрочных контрактов с французскими футболистами Оливье Жиру, Лораном Косьельни и Франсисом Кокленом. Срок соглашений с игроками не уточняется.

    «Мы очень рады, что три важных члена нашей команды продолжат находиться в команде в долгосрочной перспективе. Франсис добился больших успехов за последние годы, потому что он сосредоточен на работе каждый день.

    Оливье имеет большой опыт, а Лоран, конечно, является ключевым игроком нашей команды, я считаю его одним из лучших защитников в мире на сегодняшний день. В целом, это хорошие новости для нас», — сказал главный тренер клуба Арсен Венгер.

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