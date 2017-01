«Арсенал» продлил контракты с Жиру, Косьельни и Кокленом

«Арсенал» объявил о подписании долгосрочных контрактов с французскими футболистами Оливье Жиру, Лораном Косьельни и Франсисом Кокленом. Срок соглашений с игроками не уточняется.

«Мы очень рады, что три важных члена нашей команды продолжат находиться в команде в долгосрочной перспективе. Франсис добился больших успехов за последние годы, потому что он сосредоточен на работе каждый день.

Оливье имеет большой опыт, а Лоран, конечно, является ключевым игроком нашей команды, я считаю его одним из лучших защитников в мире на сегодняшний день. В целом, это хорошие новости для нас», — сказал главный тренер клуба Арсен Венгер.

🇫🇷 ✍️ ✍️ ✍️



We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u