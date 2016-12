Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в сегодняшнем номере опубликовало информацию о том, что в отношениях между «Ювентусом» и его главным тренером Массимилиано Аллегри наступил кризис.

В пятницу туринский клуб проиграл в матче за Суперкубок Италии «Милану» (1:1, 3:4 пен.).

По данным источника, на случай отставки Аллегри «Ювентус» рассматривает кандидатуры Паулу Соузы («Фиорентина»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Леонарду Жардима («Монако»).

Аллегри – рекордсмен среди тренеров «Ювентуса» по проценту выигранных матчей (69,17%).

После 17 туров туринцы лидируют в серии А, опережая «Рому» на 4 очка (при этом у «Юве» одна игра в запасе), а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с «Порту».

A lot of rubbish in today’s Gazzetta via @FabDellaValle & @Emmedivu. (Sousa, Di Francesco & Jardim as possible Allegri replacements). Lol. pic.twitter.com/LNjRNLH3bK