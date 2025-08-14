Руни считает, что «МЮ» завершит сезон в топ-5 АПЛ: «Надеюсь на это. Вижу работу Аморима, дела идут все лучше»

Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон в топ-5 АПЛ.

Бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии предположил, как будет выглядеть первая пятерка турнирной таблицы АПЛ по итогам сезона-2025/26.

1) «Ливерпуль»

2) «Арсенал »

3) «Манчестер Сити »

4) «Челси »

5) «Манчестер Юнайтед »

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» нужно подписать еще одного-двух игроков, но я вижу работу Аморима. Дела у клуба идут все лучше, и я думаю, что они пробьются в топ-5. Я надеюсь, что они это сделают!» – сказал Руни.

Лучшим подписанием сезона, по мнению Руни, станет Джереми Фримпонг, перешедший в «Ливерпуль » из «Байера» за 35 млн евро, лучшим бомбардиром – Мохамед Салах, а наивысшее место среди команд, поднявшихся в АПЛ из Чемпионшипа, займет «Лидс».