Руни считает, что «МЮ» завершит сезон в топ-5 АПЛ: «Надеюсь на это. Вижу работу Аморима, дела идут все лучше»
Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» завершит сезон в топ-5 АПЛ.
Бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии предположил, как будет выглядеть первая пятерка турнирной таблицы АПЛ по итогам сезона-2025/26.
1) «Ливерпуль»
2) «Арсенал»
3) «Манчестер Сити»
4) «Челси»
5) «Манчестер Юнайтед»
«Думаю, «Манчестер Юнайтед» нужно подписать еще одного-двух игроков, но я вижу работу Аморима. Дела у клуба идут все лучше, и я думаю, что они пробьются в топ-5. Я надеюсь, что они это сделают!» – сказал Руни.
Лучшим подписанием сезона, по мнению Руни, станет Джереми Фримпонг, перешедший в «Ливерпуль» из «Байера» за 35 млн евро, лучшим бомбардиром – Мохамед Салах, а наивысшее место среди команд, поднявшихся в АПЛ из Чемпионшипа, займет «Лидс».
