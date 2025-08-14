Канал «Барселоны» на YouTube набрал 23,8 млн подписчиков, обойдя ФИФА и НБА. «Блауграна» – самая популярная спортивная организация на платформе

«Барселона» обогнала ФИФА и НБА по числу подписчиков на YouTube.

Каталонский клуб сообщил, что число подписчиков официального канала достигло 23,8 миллионов. «Барселона» стала самой популярной спортивной организацией на платформе, обойдя ФИФА (23,6 млн подписчиков) и НБА (23,3 млн).

В январе «Барселона» стала первым спортивным клубом в мире, чей канал на YouTube набрал более 20 млн подписчиков. На канал «Реала» на данный момент подписаны 18,1 млн пользователей, у Ла Лиги 13,1 млн подписчиков, у «Ливерпуля» – 11,7 млн.

Также «Барселона » сообщила, что трансляцию матча за Кубок Жоана Гампера против «Комо» (5:0) посмотрели 9,7 млн уникальных пользователей YouTube, всего она набрала 18 746 962 просмотра. Кроме того, число просмотров трансляции матча на китайской платформе Douyin превысило 1,2 млн, на аккаунт клуба подписались более 5000 человек.