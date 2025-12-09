Кубок Москвы. КМС. Лукин победил, Малышев – 2-й, Самбуев – 3-й, Колесников – 6-й
Фигурист Марк Лукин одержал победу на Кубке Москвы.
Кубок Москвы (финал)
КМС, юниоры
Итоговое положение
1. Марк Лукин – 233,70
2. Илья Малышев – 233,29
3. Алдар Самбуев – 227,00
4. Даниил Жолобов – 225,07
5. Тимофей Бочков – 215,02
6. Николай Колесников – 210,00
7. Наиль Сагадулин – 208,12
8. Владислав Скворцов – 199,91
9. Алексей Ефременко – 195,51
10. Александр Кузнецов – 195,32
Произвольная программа
1. Марк Лукин – 157,62
2. Даниил Жолобов – 154,78
3. Илья Малышев – 154,69
4. Алдар Самбуев – 146,58
5. Тимофей Бочков – 143,13
6. Николай Колесников – 140,35
7. Владислав Скворцов – 140,05
8. Наиль Сагадулин – 135,45
9. Кирилл Арбузов – 131,68
10. Алексей Ефременко – 129,31
Короткая программа
1. Алдар Самбуев – 80,42
2. Илья Малышев – 78,60
3. Александр Кузнецов – 77,78
4. Марк Лукин – 76,08
5. Наиль Сагадулин – 72,67
6. Тимофей Бочков – 71,89
7. Даниил Жолобов – 70,29
8. Николай Колесников – 69,65
9. Климентий Толчинский – 69,13
10. Илья Молянов – 68,98
Полные результаты – здесь.