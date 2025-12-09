40

Кубок Москвы. КМС. Лукин победил, Малышев – 2-й, Самбуев – 3-й, Колесников – 6-й

Фигурист Лукин победил на Кубке Москвы.

Фигурист Марк Лукин одержал победу на Кубке Москвы.

Кубок Москвы (финал)

КМС, юниоры

Итоговое положение

1. Марк Лукин – 233,70

2. Илья Малышев – 233,29

3. Алдар Самбуев – 227,00

4. Даниил Жолобов – 225,07

5. Тимофей Бочков – 215,02

6. Николай Колесников – 210,00

7. Наиль Сагадулин – 208,12

8. Владислав Скворцов – 199,91

9. Алексей Ефременко – 195,51

10. Александр Кузнецов – 195,32

Произвольная программа

1. Марк Лукин – 157,62

2. Даниил Жолобов – 154,78

3. Илья Малышев – 154,69

4. Алдар Самбуев – 146,58

5. Тимофей Бочков – 143,13

6. Николай Колесников – 140,35

7. Владислав Скворцов – 140,05

8. Наиль Сагадулин – 135,45

9. Кирилл Арбузов – 131,68

10. Алексей Ефременко – 129,31

Короткая программа

1. Алдар Самбуев – 80,42

2. Илья Малышев – 78,60

3. Александр Кузнецов – 77,78

4. Марк Лукин – 76,08

5. Наиль Сагадулин – 72,67

6. Тимофей Бочков – 71,89

7. Даниил Жолобов – 70,29

8. Николай Колесников – 69,65

9. Климентий Толчинский – 69,13

10. Илья Молянов – 68,98

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Кубок Москвы
результаты
мужское катание
