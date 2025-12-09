Илья Малинин исполнил на тренировке секвенцию из двух четверных акселей

Илья Малинин сделал секвенцию из двух четверных акселей.

Американский фигурист Илья Малинин первым в мире исполнил секвенцию из двух четверных акселей на тренировке.

Малинин опубликовал видео прыжков в соцсети. Ранее в финале Гран-при в Нагое он стал первым фигуристом в истории, исполнившим семь четверных прыжков и сальто в произвольной программе.

СЕЕЕЕЕЕЕМЬ! Квадов!! От Ильи Малинина!!!

