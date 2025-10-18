Гийом Сизерон: «Сегодня я допустил глупую ошибку, потерял равновесие на элементе. Даже не могу сказать, почему это случилось – просто облажался»

Сизерон и Фурнье-Бодри оценили свой прокат ритм-танца на Гран-при Франции.

Танцевальный дуэт занял третье место с 78,00 баллами. Слова фигуристов передает корреспондент Спортса” Майя Багрянцева.

«Сегодня мы почувствовали то, зачем и возвращались: волшебство, когда выходишь на лед и чувствуешь публику. Мы оба очень скучали по этому. Открыть сезон дома, перед своими зрителями – это, конечно, особенное чувство. Да, сегодня я допустил неожиданную и глупую ошибку – потерял равновесие на элементе, и это нам дорого обошлось.

Мы потеряли много баллов, хоть это и не было грубой ошибкой. Но ничего, это будет нам уроком на будущее. Я даже не могу сказать, почему это случилось – я просто облажался (в оригинале I fucked up – Спортс”), так бывает, ничего не скажешь», – сказал Гийом Сизерон .

«Я получила огромное удовольствие от проката. Даже не ожидала, если честно, потому что, конечно, я нервничала перед выходом на лед. А все оказалось весело и здорово.

Да, была ошибка, но это ерунда, с технической стороны мы отлично готовы – и мы оба это знаем. Мы опытные фигуристы, мы понимаем, что сейчас уже ничего не исправить – будем готовиться к завтрашнему прокату. Мы первый раз выступаем вместе, и самое главное – мы смогли сохранить вайб танца с первой до последней минуты», – добавила Лоранс Фурнье-Бодри .

Камбэк года в фигурном катании – но почему Сизерона встретили враждебно?