Морозов о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Успешно выезжать три попытки из трех у Саши пока не получается. Но она очень хочет его делать»

Тренер Морозов рассказал о работе с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

– Сколько времени уже продолжается ваше сотрудничество с Бойковой и Козловским?

– 2 июня они вышли на лед, через месяц мы вместе поехали на сбор в Сочи.

– Приходили мысли: «Как же я по настоящей работе-то соскучился!»?

– Вообще не до эмоций было, если честно. Я, как выяснилось, порядком отвык от такого темпа, от такого количества льда, да и от максимальных задач тоже. Первые недели две почти не спал, довел себя до того, что моргать было больно, ходил как зомби.

Очень уставал, дико болели все мышцы. Приходил с тренировки в гостиничный номер, падал на кровать и понимал, что не могу уснуть – в голове продолжали прокручиваться какие-то элементы, связки, заходы. Потом потихоньку втянулся. Сейчас вообще уже все идеально.

– Хоть в чем-то вы чувствовали, что парное катание ушло вперед?

– Наоборот, у нас с ребятами как-то сразу все начало получаться. Я сразу выезд новый придумал, заходы на многие элементы поменял, чтобы они выглядели более красиво и эстетично.

В самих элементах никаких проблем у Саши с Димой нет вообще. Была единственная – это выброс-флип, но мне удалось отыскать ошибку, и мы ее решили. Понятно, что рецидивы случаются, как, например, на прокатах в короткой программе, но глобально эта проблема почти полностью ушла.

– Четверной выброс был ведь подготовлен у Бойковой и Козловского достаточно давно.

– Да, но они его почти не делали. Попробовали в прошлом году на Мемориале Панина-Коломенкина, что-то не пошло, и на этом все закончилось. Конкретно тренировать этот элемент мы начали на летнем сборе в Сочи.

– Чего, на ваш взгляд, не хватало подопечным, чтобы выезд был безопасен и стабилен?

– Я пока не могу сказать, что полностью в этот выброс верю, все-таки это очень сложный по координации элемент, не чета тройному. Так, чтобы успешно выезжать три попытки из трех, у Саши пока не получается. Но она очень хочет этот выброс делать. Дима тоже не против, – сказал тренер фигуристов Станислав Морозов .