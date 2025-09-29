2

Лидия Плескачева восстанавливается от перелома ноги с растяжением

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала о травме ноги.

12 сентября стало известно, что 15-летняя фигуристка повредила ногу. Она выложила фото правой ноги в гипсе.

На встрече с фан-группой Плескачева сообщила, что у нее перелом с растяжением. Через неделю фигуристка постарается начать ходить.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Team Pleskacheva
Лидия Плескачева
женское катание
травмы
logoсборная России
