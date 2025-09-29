Лидия Плескачева восстанавливается от перелома ноги с растяжением

Фигуристка Лидия Плескачева рассказала о травме ноги.

12 сентября стало известно , что 15-летняя фигуристка повредила ногу. Она выложила фото правой ноги в гипсе.

На встрече с фан-группой Плескачева сообщила, что у нее перелом с растяжением. Через неделю фигуристка постарается начать ходить.