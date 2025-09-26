Тарасова о снятии Степановой и Букина с контрольных прокатов: «Это потеря только для них. Надо уметь болеть вовремя»

Тарасова высказалась о снятии Степановой и Букина с контрольных прокатов.

Танцевальный дуэт исчез из списка участников прокатов, которые пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 сентября. По словам тренера Александра Жулина, это произошло из-за стоматологической операции у партнера.

– Большая ли потеря – снятие Александры Степановой и Ивана Букина?

– Это потеря только для них. Надо уметь болеть вовремя. Папа Букина (олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин – Спортс’’) себе такого не позволял, – сказала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова .

