Степанова и Букин исчезли из списка участников контрольных прокатов сборной России
Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России.
Федерация фигурного катания на коньках России удалила танцевальный дуэт из списка участников прокатов, которые пройдут 27-28 сентября.
Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин могут пропустить контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера.
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
