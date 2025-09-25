Степанова и Букин исчезли из списка участников контрольных прокатов сборной России

Степанова и Букин не выступят на контрольных прокатах сборной России.

Федерация фигурного катания на коньках России удалила танцевальный дуэт из списка участников прокатов, которые пройдут 27-28 сентября.

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин могут пропустить контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера.

