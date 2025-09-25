Хрулев о переходе к Тутберидзе: «Высокая конкуренция в группе подталкивает, я стараюсь больше работать, быть лучше всех»

Ярослав Хрулев высказался о переходе из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутбердизе.

13-летний фигурист сменил тренерский штаб в это межсезонье. Сегодня Хрулев занял 7-е место на юниорском турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

«Как тренировки у Тутберидзе? Очень дружелюбный штаб, тренеры с большим опытом. Ну и вообще мне очень нравится у них.

В чем отличия от прошлого штаба? Я не могу прям точно сказать в чем, но по-другому вообще все. Высокая конкуренция в группе подталкивает, я стараюсь больше работать, быть лучше всех.

Смотрел прокаты одногруппниц и по телефону, и тут. Вику Стрельцову смотрел, когда я приехал. Я со всеми хорошо общаюсь», – рассказал Хрулев.

«Короткую [на турнире в Москве] я откатал не очень, многое не получилось. А произвольную – более-менее. Главный вывод после соревнования – надо на тренировках больше катать, работать.

Планы на сезон? Я планирую выучить тройной аксель, он был близок у меня, но пока нет. И прыгать три или четыре четверных в программе. На этот сезон будет нормально три-четыре четверных», – отметил Хрулев.