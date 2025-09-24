Тутберидзе о выступлении Петросян на олимпийском отборе: «Результата, который она показала, достаточно. Компоненты нормальные, вообще не низкие»

Тренер Этери Тутберидзе оценила выступление Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на квалификационных соревнованиях в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

– Как оцените прокаты Аделии?

– Я ей сказала: «Действуй в предложенных обстоятельствах». Других обстоятельств нет, значит, надо действовать так. Она приехала туда без ультра-си, она приехала не в той форме, в которой она привыкла находиться на соревнованиях. Но то, что есть – значит, нужно бороться с этим контентом.

Наверное, свой контент максимальный насколько она могла сделать – она выполнила. Тот результат, который показала – на сегодняшний день этого достаточно. Как бы просто пройденный уровень.

Я считаю, к этому нужно относиться как к игре. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно пройти этот уровень. Она его прошла, достаточно хорошо или нет – это не имеет значения. Потому что на Олимпиаде – ей туда еще надо доехать – будет намного сложнее.

Сейчас вой поднялся по поводу низких компонентов. Ну, во-первых, компоненты вообще не низкие для выхода на международные соревнования. Они нормальные. Нормальные компоненты.

Я вот уже разговаривала с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом] и с Сергеем Викторовичем Дудаковым. Чтобы были компоненты, нужны серьезные аргументы. Серьезные аргументы – это, конечно же, прыжки ультра-си. Потому что бороться с равными элементами, с равным контентом – это сложно.

– Скажите, почему выбрали именно эти программы Аделии? Не было желания поставить что-то другое ?

– Нет, не было желания поставить что-то другое. Было желание выбрать лучшие программы. Во-первых, мы обе программы усложнили транзишенами, привели все в порядок, почистили.

Короткая программа показывает, насколько она отличается от других девочек. Она такой живчик на льду, и это хотелось, конечно же, показать. Она может этим брать. Ее энергетика в этой программе прямо пробивает.

– Планируется ли смена костюма перед Олимпиадой?

– А мы сменили костюмы, это новые. В те костюмы она бы, конечно же, не влезла. Потому что она подросла, и это нормально. Это новые костюмы, но поскольку образ был продуман еще тогда, то вы не заметили, что это новое, – сказала Тутберидзе в шоу «Прокат Show» на Okko.