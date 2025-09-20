Горбачева и тренер Федченко смотрят произвольную программу женщин на олимпийском отборе с трибуны
Горбачева и Федченко пришли на произвольную программу женщин в Пекине.
На олимпийском отборе с произвольной программой выступит россиянка Аделия Петросян в нейтральном статусе. Она стартует в 16:28 по московскому времени.
Алина Горбачева, которая являлась запасной на олимпийский отбор в женском одиночном катании, тоже прилетела в Пекин.
Горбачева и ее тренер Софья Федченко смотрят выступления фигуристок с трибуны. Об этом с места событий сообщила корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.
Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости