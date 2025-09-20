1

Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»

Александр Энберт оценил выступление Гуменника на олимпийском отборе в Пекине.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выступил на квалификационных соревнованиях. Он представил короткую программу под саундтрек к фильму «Парфюмер» и занял первое место с 93,80 баллами.

«Конечно, смотрел выступление Петра. Прекрасное возвращение! Такое чувство, что Петр с турнира в Петербурге, где он презентовал свои программы, еще добавил и в уверенности, и в подаче.

И программа даже интересно смотрелась. Наверное, дело в костюме, общей атмосфере и нашем ощущении. Но это, правда, было очень хорошо. Прекрасно исполнены элементы, сложнейший контент.

Петр сегодня, действительно, был на голову выше всех конкурентов. Хочется пожелать в произвольной программе спокойствия, уверенности и просто спокойно делать свою работу.

Впереди у него, наверное, одна из самых классных программ, которые он катал: «Онегин». Поэтому хочется, чтобы и он получил удовольствие, и мы получили удовольствие, и он спокойно сделал все, что запланировал», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Энберт.

Гуменник на полпути к Олимпиаде: под крики «давай-давай» зажег в короткой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
