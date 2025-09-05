Алексей Железняков: «Почему существует стремление обгадить только имя Тутберидзе?! Мы, ноунеймы, проживем без этих «высококвалифицированных» мнений»

Хореограф группы Этери Тутберидзе ответил на слова Яны Рудковской в свой адрес.

Рудковская – супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – ранее заявила , что Тутберидзе состоялась как тренер, но не как фигуристка. Затем хореограф Алексей Железняков , который работает с Тутберидзе, в резкой форме высказался о Рудковской – и та ответила .

«Слова Рудковской в адрес меня? Я уже говорил, что об этом всем думаю. Просто перед тем, как задевать людей, которые признаны во всем мире, а не только в России, нужно сто раз подумать.

У меня возникает только один вопрос: почему существует стремление обгадить только имя Этери Георгиевны Тутберидзе?! И мне кажется, я знаю на него ответ, но в этот раз промолчу.

Мы, все ноунеймы, как-нибудь проживем без этих «высококвалифицированных» мнений. Татьяна Анатольевна Тарасова тоже все сказала по этому поводу. И все было в точку», – сказал Железняков.

