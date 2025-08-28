3

Стеллато-Дудек и Дешам в короткой программе будут выступать под музыку из кантаты «Кармина Бурана»

Короткая Стеллато-Дудек и Дешам поставлена под музыку из кантаты Carmina Burana.

Для программы использованы композиции «In Trutina» и «O Fortuna». 

Постановщиком является канадский хореограф Лори Николь.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам – чемпионы мира 2024 года в парном катании. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skate Canada
logoсборная Канады
Деанна Стеллато-Дудек
Максим Дешам
пары
Лори Николь
