Стеллато-Дудек и Дешам в короткой программе будут выступать под музыку из кантаты «Кармина Бурана»
Короткая Стеллато-Дудек и Дешам поставлена под музыку из кантаты Carmina Burana.
Для программы использованы композиции «In Trutina» и «O Fortuna».
Постановщиком является канадский хореограф Лори Николь.
Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам – чемпионы мира 2024 года в парном катании.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Skate Canada
