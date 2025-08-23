  • Спортс
«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустили летательные аппараты

В Москве прошел фестиваль летательных аппаратов «Летфест».

Команды соревновались в запуске самодельных летательных аппаратов с 6-метровой рампы. Победила команда «Сектор 98» (капитан – Михаил Сергачев).

«Летфест-2025»

Парк «Музеон», Москва

Запись трансляции – здесь. 

14.30 

Команда «Снеговик» – капитан Джефф Монсон/аппарат «Дракон»

Команда РФСО «Локомотив» – капитан Роман Жалейко/аппарат «Сапсан»

Команда «Полет шмеля» – капитан Артур Далалоян/аппарат «Конь»

15.00 

Команда «Русская кувалда» – капитан Дмитрий Кудряшов/аппарат «Штанга»

Команда «Чемпионат» – капитан Тиков Генри/аппарат «Боб»

Команда «Полет» – капитан Максим Свобода/аппарат «Велосипед Меркурия»

Команда «Сектор 98» – капитан Михаил Сергачев/аппарат «Шайба»

15.35 

Команда «Острые коньки» – капитан Анна Щербакова/аппарат «Махолет Летатлина»

Команда Александра Мальцева – аппарат «Бассейн»

Команда «Черная пантера» – капитан Nebezao/аппарат «Черноэ каноэ»

16.25 

Команда «Бригада У НЕСЕКТА» – капитан Евгения Воротилова/аппарат «Ракетка»

Команда «ЧТОЗАСПОРТ» – капитан Алексей Смольянинов/аппарат «Чебурашка»

Команда «Стронгвумэн» – капитан Юлия Подрядчик/аппарат «Жар-птица»

17.00

Команда «Диванные эксперты» – капитан Константин Тюкавин/аппарат «Домашний кинотеатр»

Команда «А4 ЛЕТ» – капитан Влад А4/аппарат «Самолет Можайского»

Команда «Европа Плюс» – капитан Михаил Зайцев/аппарат «Як-42»

17.40

Команда «Майами» – капитан Олег Майами/аппарат «Ретро-машина»

Команда «Кукурузник с маслом» – капитан Евгения Медведева/аппарат «Орел»

Команда «Четверной аксель» – капитан Алексей Ягудин/аппарат «Ступа»

Команда Ангелины Мельниковой – аппарат «Ступа»

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
