«Летфест-2025». Команды Медведевой, Щербаковой, Ягудина, Тюкавина, Сергачева, Мельниковой, Монсона запустили летательные аппараты
Команды соревновались в запуске самодельных летательных аппаратов с 6-метровой рампы. Победила команда «Сектор 98» (капитан – Михаил Сергачев).
«Летфест-2025»
Парк «Музеон», Москва
Запись трансляции – здесь.
14.30
Команда «Снеговик» – капитан Джефф Монсон/аппарат «Дракон»
Команда РФСО «Локомотив» – капитан Роман Жалейко/аппарат «Сапсан»
Команда «Полет шмеля» – капитан Артур Далалоян/аппарат «Конь»
15.00
Команда «Русская кувалда» – капитан Дмитрий Кудряшов/аппарат «Штанга»
Команда «Чемпионат» – капитан Тиков Генри/аппарат «Боб»
Команда «Полет» – капитан Максим Свобода/аппарат «Велосипед Меркурия»
Команда «Сектор 98» – капитан Михаил Сергачев/аппарат «Шайба»
15.35
Команда «Острые коньки» – капитан Анна Щербакова/аппарат «Махолет Летатлина»
Команда Александра Мальцева – аппарат «Бассейн»
Команда «Черная пантера» – капитан Nebezao/аппарат «Черноэ каноэ»
16.25
Команда «Бригада У НЕСЕКТА» – капитан Евгения Воротилова/аппарат «Ракетка»
Команда «ЧТОЗАСПОРТ» – капитан Алексей Смольянинов/аппарат «Чебурашка»
Команда «Стронгвумэн» – капитан Юлия Подрядчик/аппарат «Жар-птица»
17.00
Команда «Диванные эксперты» – капитан Константин Тюкавин/аппарат «Домашний кинотеатр»
Команда «А4 ЛЕТ» – капитан Влад А4/аппарат «Самолет Можайского»
Команда «Европа Плюс» – капитан Михаил Зайцев/аппарат «Як-42»
17.40
Команда «Майами» – капитан Олег Майами/аппарат «Ретро-машина»
Команда «Кукурузник с маслом» – капитан Евгения Медведева/аппарат «Орел»
Команда «Четверной аксель» – капитан Алексей Ягудин/аппарат «Ступа»
Команда Ангелины Мельниковой – аппарат «Ступа»
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.