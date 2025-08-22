Софья Леонтьева: «Мне хотелось бы быть телеведущей или журналистом. Были интервью, где я лажала и меня хейтили, но в целом я неплохо говорю»

Фигуристка Леонтьева рассказала, что хотела бы стать телеведущей или журналистом.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, высказались о выборе будущей профессии.

«Мне очень интересно быть тренером, у меня есть к этому способности. И образование получаю соответствующее. Мне нравится ставить технику скольжения, программы», – сказал Горелкин.

«Я учусь на мультимедийную журналистику, пока у меня много долгов из-за плотного графика, но я стараюсь. Мне нравится это дело, нравится, как я выгляжу в кадре. Да, были какие-то интервью, видео, где я лажала и меня хейтили. Но в целом я неплохо говорю, у меня довольно четкая речь.

Мне хотелось бы быть телеведущей или журналистом. Я бы могла освещать не обязательно фигурное катание или вообще спорт. Готова учиться и пробовать новое», – отметила Леонтьева.