Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева – отдельная любовь»
Даниил Горелкин считает Алину Загитову лучшей фигуристкой в истории России.
Горелкин выступает в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.
«Я бы выбрал Алину Загитову. Она – самая титулованная, выиграла все соревнования, которые только можно было выиграть. Для меня Алина и Женя Медведева – отдельная любовь. Сильно болел за них во время Олимпиады в Пхенчхане, осталось четкое воспоминание», – сказал Горелкин.
«Согласна с Даней, тоже голосую за Алину», – добавила Леонтьева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
