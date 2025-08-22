39

Горелкин о лучшей фигуристке в истории России: «Я бы выбрал Загитову. Для меня Алина и Женя Медведева – отдельная любовь»

Даниил Горелкин считает Алину Загитову лучшей фигуристкой в истории России.

Горелкин выступает в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.

«Я бы выбрал Алину Загитову. Она – самая титулованная, выиграла все соревнования, которые только можно было выиграть. Для меня Алина и Женя Медведева – отдельная любовь. Сильно болел за них во время Олимпиады в Пхенчхане, осталось четкое воспоминание», – сказал Горелкин.

«Согласна с Даней, тоже голосую за Алину», – добавила Леонтьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕвгения Медведева
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
logoАлина Загитова
танцы на льду
logoсборная России
logoПхенчхан-2018
женское катание
