Колесник, выступающий в танцах на льду с Зингас, получил американское гражданство

Фигурист Вадим Колесник получил американское гражданство.

Колесник родился в Харькове, переехал в США в 2017 году. Выступает в танцах на льду с Эмилией Зингас. На чемпионате США 2025 года они заняли четвертое место. 

«Официально гражданин США. Сегодня я принял гражданскую присягу после девяти лет жизни в США и выступления за эту страну.

Спасибо Федерации фигурного катания США и моей замечательной партнерше за то, что это произошло.

Мы оба мечтаем о выступлении на Олимпийских играх, и теперь мы стали к этому на шаг ближе», – написал Колесник в соцсети.  

Для выступления на Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство представляемой страны. 

