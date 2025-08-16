Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе может и поругать, и похвалить. В разные дни каждый тренер по‑разному общается со спортсменом»

Даниил Глейхенгауз рассказал об отношении Этери Тутберидзе к спортсменам.

– Тутберидзе – «злой полицейский», вы – «добрый». Правда, что вы больше поддерживаете воспитанниц?

– Невозможно увидеть весь тренировочный процесс. В разные дни каждый тренер по-разному общается со спортсменом. Тутберидзе может и поругать, и похвалить. Но всей ее поддержки не видно.

В любом случае тренер должен быть строгим и справедливым. Спортсмен должен знать, за что получает нагоняй и для чего это делается, – сказал хореограф и тренер Глейхенгауз на фан-встрече в рамках «Ночи Московского спорта».